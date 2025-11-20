https://1prime.ru/20251120/yuan-864765035.html

Курс юаня в четверг продолжает ощутимо падать вторую сессию подряд

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг продолжает ощутимо падать вторую сессию подряд, опустившись в район отметки 11,2 рубля на фоне продаж валюты под налоги и геополитических надежд, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 11,2 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,09 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,151 против 7,112 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,56 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в четверг ощутимо падает второй день подряд, обновляя минимумы с начала ноября. При этом курс китайской валюты уже тестирует уровень поддержки 11,2 рубля. "Общее улучшение "сентимента" к рублевым активам на росте геополитических надежд и приближение налогового периода ноября локально поддерживают российскую валюту", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,23% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,2% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.46 мск росла на 0,7%, до 64 долларов за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 100,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Базовый рост цен в ноябре может остаться вблизи 4-5% в пересчете на год, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Год инфляция может закрыть вблизи 6% при 6,5-7% по прогнозу ЦБ. Одним словом, фактическая динамика выглядит очень неплохо, несмотря на повышенные инфляционные ожидания у бизнеса и рынка в целом. Снижение ставки в декабре минимум на 0,5 процентного пункта остаётся нашим базовым сценарием", - добавляет он. Фундаментально за рубль – высокие рублевые ставки и медленный рост импорта, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Доллар ниже 80 рублей, а юань на уровне 11 рублей в краткосрочном плане не удивят. Базово же ждем курсы на уровне 80-81 рубль и 11,2-11,5 рубля соответственно", - добавляет он.

