Юань закрыл торги на отметке 11,22 рубля

Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-20T19:12+0300

2025-11-20T19:12+0300

2025-11-20T19:12+0300

рынок

торги

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, до 11,22 рубля.

2025

