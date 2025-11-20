Юань закрыл торги на отметке 11,22 рубля

https://1prime.ru/20251120/yuan-864767422.html
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, до 11,22 рубля.
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, до 11,22 рубля.
