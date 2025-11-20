https://1prime.ru/20251120/yuan-864773173.html

Юань в четверг продолжил ощутимо падать вторую сессию подряд

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг продолжил ощутимо падать вторую сессию подряд, опустившись в район отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек - до 11,22 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,17-11,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,12 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в четверг ощутимо падал второй день подряд, обновляя минимумы с начала ноября. При этом курс китайской валюты начал тестировать уровень поддержки 11,2 рубля. "Поддержку российскому рублю оказывают геополитические новости. Растущие в четверг нефтяные котировки также играли на стороне национальной валюты. Помимо этого, приближающийся налоговый период ноября мог способствовать постепенному росту продаж валютной выручки со стороны экспортеров, что также позитивно для рубля", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.13 мск снижалась на 0,1% - до 63,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 100,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Импорт тормозится высокими рублевыми ставками, а значительная часть инвесторов предпочитают валютам квазивалютные инструменты без инфраструктурного риска (например, замещающие, юаневые облигации, золото), говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Однако в декабре рубль потеряет около 5% из-за предпраздничного роста расходов бюджета, компаний и граждан и последствий санкционного давления на экспортную выручку. А текущую неделю курсы могут завершить на уровне 79-81 рубль за доллар и 11,1-11,3 рубля за юань", - оценивает он. Российский рубль может продолжить укрепление в пятницу, но устойчивое закрепление курса юаня заметно ниже 11,15 рубля без дополнительных драйверов пока все же видится маловероятным, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

