https://1prime.ru/20251120/zaes-864774417.html
На ЗАЭС оценили работу станции
На ЗАЭС оценили работу станции - 20.11.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС оценили работу станции
Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T23:59+0300
2025-11-20T23:59+0300
2025-11-20T23:59+0300
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение станции, необходимое для обеспечения ее безопасной эксплуатации, осуществляется за счет двух высоковольтных линий. Работа АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сказала Яшина агентству. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20251114/likhachev-864538400.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd1143523d79ed1af1c08d2b25b47628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, энергетика
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, энергетика
На ЗАЭС оценили работу станции
Яшина: работа Запорожской АЭС оценивается как стабильная, радиационный фон в норме
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Энергоснабжение станции, необходимое для обеспечения ее безопасной эксплуатации, осуществляется за счет двух высоковольтных линий. Работа АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Лихачев рассказал о получении лицензий на работу двух блоков ЗАЭС