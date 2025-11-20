https://1prime.ru/20251120/zaes-864774417.html

На ЗАЭС оценили работу станции

На ЗАЭС оценили работу станции - 20.11.2025, ПРАЙМ

На ЗАЭС оценили работу станции

Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения... | 20.11.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Работа Запорожской АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Энергоснабжение станции, необходимое для обеспечения ее безопасной эксплуатации, осуществляется за счет двух высоковольтных линий. Работа АЭС в целом оценивается как стабильная, радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - сказала Яшина агентству. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

