Захарова рассказала, как празднование 80-летия Победы сплотило СНГ - 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сплотило СНГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Посмотрите, как сплотило нас 80-летие Победы: это были и заявления, и совместные акции на двусторонней основе, на многосторонней основе", - заявила Захарова. Она отметила, что это важно для сохранения исторической памяти и для борьбы с реабилитацией нацизма. Девятого мая на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. Затем президент России Владимир Путин провел прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сплотило СНГ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посмотрите, как сплотило нас 80-летие Победы: это были и заявления, и совместные акции на двусторонней основе, на многосторонней основе", - заявила Захарова.
Она отметила, что это важно для сохранения исторической памяти и для борьбы с реабилитацией нацизма.
Девятого мая на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие. Затем президент России Владимир Путин провел прием прошел в Большом Кремлевском дворце. В нем приняли участие главы зарубежных делегаций - гости парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
 
