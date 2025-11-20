Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО не скрывает планов изолировать Россию, заявила Захарова - 20.11.2025
НАТО не скрывает планов изолировать Россию, заявила Захарова
2025-11-20T12:04+0300
2025-11-20T12:04+0300
бизнес
россия
балтийское море
рф
мария захарова
нато
мид рф
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. НАТО не скрывает планов превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию, изолировав РФ, но им не суждено сбыться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают", - сказала она. Однако этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова. "Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества", - добавила она.
балтийское море
рф
бизнес, россия, балтийское море, рф, мария захарова, нато, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, Балтийское море, РФ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ
НАТО не скрывает планов изолировать Россию, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. НАТО не скрывает планов превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию, изолировав РФ, но им не суждено сбыться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают", - сказала она.
Однако этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова.
"Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества", - добавила она.
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО
29 сентября, 20:53
 
БизнесРОССИЯБалтийское мореРФМария ЗахароваНАТОМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала