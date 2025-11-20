https://1prime.ru/20251120/zakharova-864746423.html

НАТО не скрывает планов изолировать Россию, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. НАТО не скрывает планов превратить Балтийское море во внутреннюю акваторию, изолировав РФ, но им не суждено сбыться, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Особо этих планов и не скрывают", - сказала она. Однако этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова. "Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества", - добавила она.

