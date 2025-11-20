https://1prime.ru/20251120/zakharova-864747408.html
Захарова: в НАТО хотят ограничить морские грузоперевозки в Балтике
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В НАТО хотят максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России в Балтике, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами... Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции", - сказала она. По словам Захаровой, в 2025 году альянс запустил миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. "В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - сказала Захарова.
