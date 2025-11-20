Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова: в НАТО хотят ограничить морские грузоперевозки в Балтике - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/zakharova-864747408.html
Захарова: в НАТО хотят ограничить морские грузоперевозки в Балтике
Захарова: в НАТО хотят ограничить морские грузоперевозки в Балтике - 20.11.2025, ПРАЙМ
Захарова: в НАТО хотят ограничить морские грузоперевозки в Балтике
В НАТО хотят максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России в Балтике, сообщила в интервью РИА Новости официальный... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:18+0300
2025-11-20T12:18+0300
россия
бизнес
европа
финляндия
мария захарова
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_eb966e55ca60f463a0d77a644e74dff0.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В НАТО хотят максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России в Балтике, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами... Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции", - сказала она. По словам Захаровой, в 2025 году альянс запустил миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории. "В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - сказала Захарова.
https://1prime.ru/20251120/zakharova-864746423.html
европа
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_863aad7c3d0cf772088d12f9498f8d13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, европа, финляндия, мария захарова, нато, мид рф
РОССИЯ, Бизнес, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ
12:18 20.11.2025
 
Захарова: в НАТО хотят ограничить морские грузоперевозки в Балтике

Захарова: НАТО хочет максимально ограничить морские перевозки в Балтике

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Вид на Балтийское море. Архивное фото
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В НАТО хотят максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России в Балтике, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами... Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции", - сказала она.
По словам Захаровой, в 2025 году альянс запустил миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории.
"В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России", - сказала Захарова.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
НАТО не скрывает планов изолировать Россию, заявила Захарова
12:04
 
РОССИЯБизнесЕВРОПАФИНЛЯНДИЯМария ЗахароваНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала