Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
2025-11-20T12:29+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости об идущей активной милитаризации балтийского региона. "В ходе учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами",- сказала она.
