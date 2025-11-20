Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона - 20.11.2025
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
2025-11-20T12:29+0300
2025-11-20T12:29+0300
россия
общество
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости об идущей активной милитаризации балтийского региона. "В ходе учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами",- сказала она.
россия, общество , мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Общество , Мария Захарова, МИД РФ
12:29 20.11.2025
 
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона

Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона альянсом

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости об идущей активной милитаризации балтийского региона.
"В ходе учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами",- сказала она.
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
11 ноября, 07:50
 
РОССИЯ Общество Мария Захарова МИД РФ
 
 
