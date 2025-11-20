Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/zakharova-864749424.html
Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой
Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой - 20.11.2025, ПРАЙМ
Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой
Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:56+0300
2025-11-20T12:56+0300
мировая экономика
россия
рф
великобритания
мария захарова
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_0:91:3314:1955_1920x0_80_0_0_7bfb9cc5a0c168f59f33b8c667be72f2.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не демонстрировали стремления к диалогу с российской стороной, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни в последующем не демонстрируют", - сказала она. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
https://1prime.ru/20251120/zakharova-864748299.html
рф
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_cc6a67ba611dc7b3f81f5af032658864.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, рф, великобритания, мария захарова, юрий ушаков
Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Мария Захарова, Юрий Ушаков
12:56 20.11.2025
 
Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой

Захарова: представители Британии не демонстрировали стремления к диалогу с Москвой

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не демонстрировали стремления к диалогу с российской стороной, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни в последующем не демонстрируют", - сказала она.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
12:29
 
Мировая экономикаРОССИЯРФВЕЛИКОБРИТАНИЯМария ЗахароваЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала