Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой
Захарова: Лондон не демонстрирует стремления к диалогу с Москвой
2025-11-20T12:56+0300
мировая экономика
россия
рф
великобритания
мария захарова
юрий ушаков
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Представители британского истеблишмента, в том числе советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, не демонстрировали стремления к диалогу с российской стороной, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни в последующем не демонстрируют", - сказала она. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
рф
великобритания
Новости
ru-RU
