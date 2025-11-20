https://1prime.ru/20251120/zakharova-864763135.html

Захарова: Россия оказывает помощь в нормализации поставок топлива в Мали

Захарова: Россия оказывает помощь в нормализации поставок топлива в Мали

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Африканский корпус МО РФ проводит активную работу для нормализации поставок топлива в Мали, Москва будет и дальше оказывать помощь по этому направлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (связана с Аль-Каидой*, запрещенной в России террористической группировкой) 3 сентября объявила о намерении отрезать пути поставки топлива в Мали, после чего в течение двух недель по всей стране в результате засад было уничтожено более 100 цистерн с топливом. "Африканский корпус МО РФ проводит активную работу на земле по просьбе властей Мали в целях нормализации поставок топлива. В частности, были организованы посты по маршруту движения автоколонн, сопровождения по земле и воздуху, а также поисковые действия... В последние дни отмечается снижение остроты топливного кризиса в Мали. Россия намерена и далее оказывать необходимое содействие дружественному малийскому народу в преодолении возникающих трудностей на пути обеспечения самостоятельного устойчивого развития", - сказала она в ходе брифинга.* Запрещенная в России террористическая организация

