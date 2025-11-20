Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия следит за действиями Японии в сфере обороны, заявила Захарова - 20.11.2025
Россия следит за действиями Японии в сфере обороны, заявила Захарова
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия следит за действиями Японии в сфере обороны, Токио встал на путь ускоренной ремилитаризации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы пристально отслеживаем действия Токио в сфере обороны. Действительно, все, что делает Япония сейчас, однозначно свидетельствует о том, что страна встала на путь ускоренной ремилитаризации. Естественно, мы обращаем внимание... на стремительный рост военных расходов и массовую закупку американских вооружений, деструктивное поведение на международной арене, и агрессивную риторику, и отказ от признания исторических фактов", - сказала она в ходе брифинга.
18:13 20.11.2025
 
Россия следит за действиями Японии в сфере обороны, заявила Захарова

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия следит за действиями Японии в сфере обороны, Токио встал на путь ускоренной ремилитаризации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы пристально отслеживаем действия Токио в сфере обороны. Действительно, все, что делает Япония сейчас, однозначно свидетельствует о том, что страна встала на путь ускоренной ремилитаризации. Естественно, мы обращаем внимание... на стремительный рост военных расходов и массовую закупку американских вооружений, деструктивное поведение на международной арене, и агрессивную риторику, и отказ от признания исторических фактов", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова заявила об активной милитаризации Балтийского региона
