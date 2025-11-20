Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медианная зарплата педиатров за пять лет выросла на 76% - 20.11.2025
Медианная зарплата педиатров за пять лет выросла на 76%
Медианная зарплата педиатров за пять лет выросла на 76% - 20.11.2025, ПРАЙМ
Медианная зарплата педиатров за пять лет выросла на 76%
Медианная зарплата, которую предлагали педиатрам в этом году, составила 89,2 тысячи рублей в месяц, за последние пять лет она увеличилась на 76%, следует из... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T12:03+0300
2025-11-20T12:25+0300
12:03 20.11.2025 (обновлено: 12:25 20.11.2025)
 
Медианная зарплата педиатров за пять лет выросла на 76%

зарплата педиатров в России за пять лет выросла почти на 76%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонсультация врача
Консультация врача - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Консультация врача. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Медианная зарплата, которую предлагали педиатрам в этом году, составила 89,2 тысячи рублей в месяц, за последние пять лет она увеличилась на 76%, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году 89,2 тысячи рублей, что на 2% ниже ожиданий кандидатов (91,4 тысячи рублей). При этом за последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в России почти в два раза, на +76% (с 50,7 тысячи рублей в 2020 году)", - говорится в данных.
Медианная зарплата в России выросла за два года в 1,4 раза
31 июля, 05:15
Согласно исследованию, наибольший прирост предлагаемых зарплат за пять лет был в Ямало-Ненецком автономном округе - в 4,7 раза, Курганской области - в 3,3 раза, Псковской области - в 2,9 раза, а также в Ленинградской области - в 2,7 раза. В Москве предлагаемые зарплаты увеличились на 81% - выше среднероссийских показателей.
"Среди российских регионов, где педиатрам готовы платить наиболее конкурентные зарплаты - от 100 тысяч рублей и выше – на самых высоких позициях находятся Ямало-Ненецкий автономный округ (медиана зарплатного предложения - 189,4 тысячи рублей), Москва (148,9 тысячи рублей), Камчатский край (133,1 тысячи рублей), Республика Тыва (120 тысяч рублей), Московская область (119 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (113,4 тысячи рублей)", - уточнили в данных.
При этом работодатели в 41% вакансий для педиатров требуют опыт от трех лет работы и более в профессии, а в 59% вакансий работодатели готовы рассматривать начинающих специалистов. Среди требований кроме медицинской документации, лечебной деятельности, знания педиатрии и опыта ведения пациентов учреждения акцентируют внимание на коммуникативных навыках кандидатов.
"Нехватка квалифицированных врачей (на данный момент – 2,1 резюме на вакансию, при норме – от 4 резюме на вакансию) привела к расширению возможностей трудоустройства для этих специалистов. Так, 8,6% вакансий педиатров в этом году предлагали частичную занятость, то есть возможность для подработки или параллельной работы в нескольких клиниках, за пять лет количество таких предложений выросло в стране в 2,3 раза", - добавили в результатах исследования.
Названы профессии, зарплаты которых быстрее всего выросли в августе
15 ноября, 07:15
 
