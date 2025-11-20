В США назвали страну, куда сбежит Зеленский из-за коррупционного скандала
Макгрегор: во время визита Зеленского в Грецию всерьез обсуждался его побег в Израиль
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Внешнеполитическая и внутриполитическая обстановка для Владимира Зеленского складывается настолько неудачно, что начались активные действия по его возможному бегству в Израиль, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью судье Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
"Вопрос для Зеленского в том, можно ли ему дать какой-то выход? Может ли кто-нибудь из ЦРУ сесть с ним за стол переговоров и сказать, что игра окончена, что ему нужно уходить? Договоренность об этом будет достигнута в Вашингтоне и Москве", — сказал он.
По мнению эксперта, основным направлением для побега Зеленского является Израиль. Макгрегор также раскрыл детали предполагаемого обсуждения его бегства.
"Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена", — признался Макгрегор.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. Агентство предоставило фотографии найденных на обысках сумок, полных наличных в иностранной валюте.
По информации депутата Ярослава Железняка, антикоррупционные службы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ посетили также предпринимателя Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк указал, что предпринимателя незадолго до этого срочно вывезли из страны.
Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей в рамках дела о коррупции в энергетике, где упоминаются три человека с разными прозвищами. По словам Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, в числе которых оказался и Миндич. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его увольнение, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.