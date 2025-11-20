Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о потере Зеленским союзников из-за недавнего скандала - 20.11.2025
СМИ рассказали о потере Зеленским союзников из-за недавнего скандала
Владимир Зеленский начал утрачивать поддержку со стороны ЕС, которая ранее казалась прочной, говорится в статье издания Strategic Culture.
2025-11-20T06:05+0300
2025-11-20T06:05+0300
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал утрачивать поддержку со стороны ЕС, которая ранее казалась прочной, говорится в статье издания Strategic Culture."Украина по-прежнему зависима от внешнего финансирования, но политический климат в ЕС изменился. Рядовой избиратель больше не приемлет миллиарды, отправляемые в Киев без прозрачности. Замена Зеленского &lt;…&gt; будет более приемлемой для европейских налогоплательщиков &lt;…&gt; и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением народа", — сообщается в материале.Как утверждает автор статьи, отказ западных стран от безоговорочной поддержки Зеленского может иметь серьёзные последствия для всей Украины, что увеличивает риск стратегического провала в переходный период."Европейцы, находясь под внутренним давлением, ищут способ "перезагрузить" имидж Украины, заменив правительство на что-то более презентабельное. &lt;…&gt; Это поворотный момент, демонстрирующий усталость Запада от своего главного союзника на Востоке. Украина, которую называли "демократическим бастионом", теперь становится ареной для многомиллионных махинаций, внутренних распрей и иностранного вмешательства — взрывоопасной смеси в разгар войны", — резюмирует он.Коррупционный скандал на Украине10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. Агентство предоставило фотографии найденных на обысках сумок, полных наличных в иностранной валюте.По информации депутата Ярослава Железняка, антикоррупционные службы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ посетили также предпринимателя Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк указал, что предпринимателя незадолго до этого срочно вывезли из страны.Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей в рамках дела о коррупции в энергетике, где упоминаются три человека с разными прозвищами. По словам Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, в числе которых оказался и Миндич. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его увольнение, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Депутат Ирина Геращенко заявила, что в этой ситуации Киев может потерять поддержку Запада.
СМИ рассказали о потере Зеленским союзников из-за недавнего скандала

SC: ЕС стремится убрать Зеленского, чтобы оправдать перед населением помощь Киеву

© Фото : The Presidential Office of Ukraine Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал утрачивать поддержку со стороны ЕС, которая ранее казалась прочной, говорится в статье издания Strategic Culture.
"Украина по-прежнему зависима от внешнего финансирования, но политический климат в ЕС изменился. Рядовой избиратель больше не приемлет миллиарды, отправляемые в Киев без прозрачности. Замена Зеленского <…> будет более приемлемой для европейских налогоплательщиков <…> и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением народа", — сообщается в материале.
Как утверждает автор статьи, отказ западных стран от безоговорочной поддержки Зеленского может иметь серьёзные последствия для всей Украины, что увеличивает риск стратегического провала в переходный период.
"Европейцы, находясь под внутренним давлением, ищут способ "перезагрузить" имидж Украины, заменив правительство на что-то более презентабельное. <…> Это поворотный момент, демонстрирующий усталость Запада от своего главного союзника на Востоке. Украина, которую называли "демократическим бастионом", теперь становится ареной для многомиллионных махинаций, внутренних распрей и иностранного вмешательства — взрывоопасной смеси в разгар войны", — резюмирует он.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. Агентство предоставило фотографии найденных на обысках сумок, полных наличных в иностранной валюте.
По информации депутата Ярослава Железняка, антикоррупционные службы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ посетили также предпринимателя Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк указал, что предпринимателя незадолго до этого срочно вывезли из страны.
Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей в рамках дела о коррупции в энергетике, где упоминаются три человека с разными прозвищами. По словам Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, в числе которых оказался и Миндич. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его увольнение, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что в этой ситуации Киев может потерять поддержку Запада.
