МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Киевский режим предпринимает активные попытки вовлечь НАТО в украинский конфликт посредством провокаций на территории стран-членов альянса, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."Тем временем Украина отчаянно устраивает провокации руками своих перегруженных спецслужб, чтобы перенести боевые действия в Европу и помочь режиму выстоять. <…> Замысел прост: Украина в ужасном состоянии, и шансы выжить у нее крайне малы. От неминуемой военной катастрофы ее спасет военное вмешательство НАТО — если его получится организовать", — говорится в материале.Автор также подчеркнул очевидную неподготовленность альянса к широкомасштабным действиям, несмотря на многочисленные громкие заявления со стороны представителей НАТО и политических лидеров, поддерживающих Украину. По его мнению, альянс недостаточно обеспечен военными ресурсами, включая арсенал, боевые подразделения, беспилотники и ключевую технику для эффективного развертывания сил на Украине.В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безосновательно обвинил в происшествии Россию.Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям.

