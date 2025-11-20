https://1prime.ru/20251120/zoloto-864760334.html

Запасы монетарного золота в резервах ЦБ снизились за октябрь на 0,13%

2025-11-20T16:32+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за октябрь 2025 года снизились на 0,13% и на 1 ноября составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Стоимость золота в резервах за октябрь выросла на 6,24% - до 299,821 миллиарда долларов на 1 ноября с 282,213 миллиарда долларов на 1 октября, а доля золота в международных резервах увеличилась до 41,31% с 39,56%. Запасы золота в резервах Банка России с февраля оставались на уровне 74,9 миллиона унций, и лишь за август снизились на 100 тысяч унций (3,11 тонны), до 74,8 миллиона унций. Затем, в сентябре они вернулись к прежнему значению - 74,9 миллиона унций. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.

