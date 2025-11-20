https://1prime.ru/20251120/zoloto-864768020.html

Золото дешевеет на данных по макроэкономике США

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка оценивают статистику по макроэкономике США, которая указывает на перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). По состоянию на 19.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, - до 4 075,29 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,34% - до 50,68 доллара за унцию. В четверг минтруд США обнародовал данные, согласно которым безработица в стране в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 119 тысяч. Эта макростатистика, помимо прочего, может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 41,8% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75%.

