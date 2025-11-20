Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет на данных по макроэкономике США - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/zoloto-864768020.html
Золото дешевеет на данных по макроэкономике США
Золото дешевеет на данных по макроэкономике США - 20.11.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на данных по макроэкономике США
Стоимость золота снижается в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка оценивают статистику по макроэкономике США, которая указывает на... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T19:33+0300
2025-11-20T19:33+0300
рынок
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка оценивают статистику по макроэкономике США, которая указывает на перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). По состоянию на 19.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, - до 4 075,29 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,34% - до 50,68 доллара за унцию. В четверг минтруд США обнародовал данные, согласно которым безработица в стране в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 119 тысяч. Эта макростатистика, помимо прочего, может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 41,8% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75%.
https://1prime.ru/20251120/dollar-864765959.html
https://1prime.ru/20251120/zoloto-864760334.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex, федрезерв
Рынок, США, Comex, Федрезерв
19:33 20.11.2025
 
Золото дешевеет на данных по макроэкономике США

Золото дешевеет на оценках макростатистики по США

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка оценивают статистику по макроэкономике США, которая указывает на перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
По состоянию на 19.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,51 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, - до 4 075,29 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,34% - до 50,68 доллара за унцию.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Доллар дорожает к мировым валютам на данных из США
18:27
В четверг минтруд США обнародовал данные, согласно которым безработица в стране в сентябре выросла до 4,4% с 4,3% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 119 тысяч.
Эта макростатистика, помимо прочего, может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 41,8% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75%.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Запасы монетарного золота в резервах ЦБ снизились за октябрь на 0,13%
16:32
 
РынокСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала