https://1prime.ru/20251121/aktivy-864792999.html

ЕК заявила, что не откажется от плана по использованию российских активов

ЕК заявила, что не откажется от плана по использованию российских активов - 21.11.2025, ПРАЙМ

ЕК заявила, что не откажется от плана по использованию российских активов

Еврокомиссия, несмотря на план США, продолжит работать над планом по использованию активов РФ для финансирования Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T14:40+0300

2025-11-21T14:40+0300

2025-11-21T14:40+0300

экономика

финансы

россия

рф

украина

сша

ес

ек

euroclear

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия, несмотря на план США, продолжит работать над планом по использованию активов РФ для финансирования Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо. "Продолжающаяся интенсивная работа над иммобилизованными российскими активами действительно будет продолжена", - сказала она на вопрос о том, как в ЕК отреагировали на информацию о содержании плана США, касающемся замороженных российских активов. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

рф

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, украина, сша, ес, ек, euroclear, замороженные российские активы