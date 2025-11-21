Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК заявила, что не откажется от плана по использованию российских активов - 21.11.2025, ПРАЙМ
ЕК заявила, что не откажется от плана по использованию российских активов
2025-11-21T14:40+0300
2025-11-21T14:40+0300
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия, несмотря на план США, продолжит работать над планом по использованию активов РФ для финансирования Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо. "Продолжающаяся интенсивная работа над иммобилизованными российскими активами действительно будет продолжена", - сказала она на вопрос о том, как в ЕК отреагировали на информацию о содержании плана США, касающемся замороженных российских активов. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
14:40 21.11.2025
 
ЕК заявила, что не откажется от плана по использованию российских активов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия, несмотря на план США, продолжит работать над планом по использованию активов РФ для финансирования Украины, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Продолжающаяся интенсивная работа над иммобилизованными российскими активами действительно будет продолжена", - сказала она на вопрос о том, как в ЕК отреагировали на информацию о содержании плана США, касающемся замороженных российских активов.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
 
