Глава ФНС назвал страну-лидера по активам российских компаний за рубежом

Глава ФНС назвал страну-лидера по активам российских компаний за рубежом - 21.11.2025, ПРАЙМ

Глава ФНС назвал страну-лидера по активам российских компаний за рубежом

21.11.2025

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Число контролируемых российскими резидентами иностранных компаний с 2021 года выросло на 16%, люди продолжают открывать бизнес за пределами РФ - так, Объединенные Арабские Эмираты стали лидером по активам российских компаний за рубежом, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "У нас есть так называемые КИКи - это контролируемые иностранные компании нашими резидентами или компаниями, гражданами. С 2021 года выросли на 16%. То есть люди, компании продолжают открывать бизнес за территорией России", - сказал Егоров. У ФНС заключены новые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Малайзией, добавил Егоров. "Идут соглашения с Оманом, Катаром для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, защиту инвестиций, с другой стороны, обмен информацией для того, чтобы и не было двойного налогообложения, но в то же время не было такой ситуации, что вообще нет нигде налогообложения. У нас такой лидер вырвался - Объединенные Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах", - отметил глава ФНС.

