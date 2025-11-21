https://1prime.ru/20251121/aktsionery-864801891.html

Акционеры "Южуралзолота" избрали новый состав совета директоров

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, в частности, в него вошли представители Минпромторга РФ, следует из материалов компании. Состав совета директоров не раскрывался, но ранее сообщалось, что он состоит из девяти человек, три из которых - независимые и возглавляют комитет по аудиту и рискам и комитет по кадрам и вознаграждениям. В обновленный состав совета директоров вошли замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, директор департамента металлургии и материалов ведомства Иван Марков, а также директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский. Кроме того, проголосовали за таких кандидатов, как начальник управления Росимущества Илья Карпов, завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов и исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов. Также в состав совета директоров вошли действующий президента "УК ЮГК" Семен Гринько, генеральный директор ООО "Первая независимая компания АЛТ управление" Денис Александров и член набсовета Национального расчетного депозитария Дина Микрюкова. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был предприниматель Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

