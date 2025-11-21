Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акционеры "Южуралзолота" избрали новый состав совета директоров - 21.11.2025
Акционеры "Южуралзолота" избрали новый состав совета директоров
Акционеры "Южуралзолота" избрали новый состав совета директоров - 21.11.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Южуралзолота" избрали новый состав совета директоров
Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, в частности, в него вошли представители Минпромторга РФ, следует из материалов... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T17:36+0300
2025-11-21T17:36+0300
промышленность
рф
минпромторг
росимущество
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, в частности, в него вошли представители Минпромторга РФ, следует из материалов компании. Состав совета директоров не раскрывался, но ранее сообщалось, что он состоит из девяти человек, три из которых - независимые и возглавляют комитет по аудиту и рискам и комитет по кадрам и вознаграждениям. В обновленный состав совета директоров вошли замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, директор департамента металлургии и материалов ведомства Иван Марков, а также директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский. Кроме того, проголосовали за таких кандидатов, как начальник управления Росимущества Илья Карпов, завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов и исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов. Также в состав совета директоров вошли действующий президента "УК ЮГК" Семен Гринько, генеральный директор ООО "Первая независимая компания АЛТ управление" Денис Александров и член набсовета Национального расчетного депозитария Дина Микрюкова. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был предприниматель Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
рф
промышленность, рф, минпромторг, росимущество, газпромбанк
Промышленность, РФ, Минпромторг, Росимущество, Газпромбанк
17:36 21.11.2025
 
Акционеры "Южуралзолота" избрали новый состав совета директоров

Акционеры ЮГК избрали новый состав совета директоров из девяти человек

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Документы. Архивное фото
© fotolia.com / Bacho Foto
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) избрали новый состав совета директоров, в частности, в него вошли представители Минпромторга РФ, следует из материалов компании.
Состав совета директоров не раскрывался, но ранее сообщалось, что он состоит из девяти человек, три из которых - независимые и возглавляют комитет по аудиту и рискам и комитет по кадрам и вознаграждениям.
В обновленный состав совета директоров вошли замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, директор департамента металлургии и материалов ведомства Иван Марков, а также директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский.
Кроме того, проголосовали за таких кандидатов, как начальник управления Росимущества Илья Карпов, завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов и исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов.
Также в состав совета директоров вошли действующий президента "УК ЮГК" Семен Гринько, генеральный директор ООО "Первая независимая компания АЛТ управление" Денис Александров и член набсовета Национального расчетного депозитария Дина Микрюкова.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был предприниматель Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Алексей Моисеев - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
ЮГК после продажи может остаться публичной компанией, заявил Моисеев
18 сентября, 14:24
 
ПромышленностьРФМинпромторгРосимуществоГазпромбанк
 
 
