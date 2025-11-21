https://1prime.ru/20251121/alkomarkety-864786661.html
В ГД предложили запретить размещать алкомаркеты в новых жилых комплексах
В ГД предложили запретить размещать алкомаркеты в новых жилых комплексах - 21.11.2025
В ГД предложили запретить размещать алкомаркеты в новых жилых комплексах
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается ввести | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T10:43+0300
2025-11-21T10:43+0300
2025-11-21T10:43+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается ввести полный запрет размещения алкомаркетов в новых жилых комплексах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 16 федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - законопроект) направлен на установление запрета размещения в нежилых помещениях вновь построенного многоквартирного дома торговых объектов, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается установить запрет размещения торгового объекта по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, в котором доля выручки от продажи такой продукции составляет более 50% от общей выручки за отчетный период, в нежилых помещениях вновь построенного многоквартирного дома. В документах Нилов сообщил, что в настоящее время на федеральном уровне отсутствует запрет на размещение таких торговых объектов в нежилых помещениях многоквартирного дома. Практика, по его словам, показывает, что в новых жилых комплексах часто открываются алкомаркеты, и обилие таких торговых объектов крайне негативно сказывается на криминогенной обстановке. Кроме того, как считает политик, нарушаются права жителей многоквартирных домов на отдых и благоприятную окружающую среду.
Новости
ru-RU
