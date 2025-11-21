Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года - 21.11.2025
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года - 21.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года
Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе,... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T16:04+0300
2025-11-21T16:04+0300
экономика
финансы
банки
россия
банк россия
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "С учетом результата банков за девять месяцев 2025 года мы ожидаем, что по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 3,2 до 3,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,1-3,6 триллиона рублей. "В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из за ожидаемого роста кредитного риска. Однако влияние кредитных потерь будет компенсировано ростом маржинальности основного банковского бизнеса", - также сообщается в обзоре. Предыдущий прогноз ЦБ предполагал чистую прибыль банков по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и за 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей.
финансы, банки, россия, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия
16:04 21.11.2025
 
ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года

ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года до 3,2-3,5 трлн рублей

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"С учетом результата банков за девять месяцев 2025 года мы ожидаем, что по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 3,2 до 3,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре.
Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,1-3,6 триллиона рублей.
"В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из за ожидаемого роста кредитного риска. Однако влияние кредитных потерь будет компенсировано ростом маржинальности основного банковского бизнеса", - также сообщается в обзоре.
Предыдущий прогноз ЦБ предполагал чистую прибыль банков по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и за 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей.
 
Экономика Финансы Банки РОССИЯ банк Россия
 
 
