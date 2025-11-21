https://1prime.ru/20251121/banki-864795100.html

ЦБ уточнил прогноз по чистой прибыли банков по итогам 2025 года

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "С учетом результата банков за девять месяцев 2025 года мы ожидаем, что по итогам 2025 года прибыль сектора будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 3,2 до 3,5 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,1-3,6 триллиона рублей. "В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из за ожидаемого роста кредитного риска. Однако влияние кредитных потерь будет компенсировано ростом маржинальности основного банковского бизнеса", - также сообщается в обзоре. Предыдущий прогноз ЦБ предполагал чистую прибыль банков по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и за 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей.

