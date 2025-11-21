Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю - 21.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю - 21.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов. | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов. Только за пятницу к закрытию торгов цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,01% - до 60 286 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,43% - до 71 055 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 3,3%, а за день подорожало на 0,52%, до 57 240 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт уменьшилась с прошлой пятницы на 5,1%, а за торговый день снизилась на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало за неделю на 0,13%, а в пятницу подешевело на 0,77%, до 74 090 рублей за тонну. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Он также ожидает, что биржевая динамика вскоре отразится и на рознице.
14:48 21.11.2025
 
Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю

Биржевые цены на бензин Аи-92 снизились за неделю на 5,3%, Аи-95 — на 2,6%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов.
Только за пятницу к закрытию торгов цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,01% - до 60 286 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,43% - до 71 055 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 3,3%, а за день подорожало на 0,52%, до 57 240 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт уменьшилась с прошлой пятницы на 5,1%, а за торговый день снизилась на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало за неделю на 0,13%, а в пятницу подешевело на 0,77%, до 74 090 рублей за тонну.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Он также ожидает, что биржевая динамика вскоре отразится и на рознице.
 
ЭнергетикаРФАлександр НовакСанкт-Петербургская биржа
 
 
Заголовок открываемого материала