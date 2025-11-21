https://1prime.ru/20251121/benzin-864793388.html

Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю - 21.11.2025, ПРАЙМ

Стоимость бензина Аи-92 на бирже снизилась на 5,3 процента за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T14:48+0300

2025-11-21T14:48+0300

2025-11-21T14:48+0300

энергетика

рф

александр новак

санкт-петербургская биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю снизилась на 5,3%, Аи-95 - на 2,6%, свидетельствуют данные торгов. Только за пятницу к закрытию торгов цена на Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,01% - до 60 286 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,43% - до 71 055 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 3,3%, а за день подорожало на 0,52%, до 57 240 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт уменьшилась с прошлой пятницы на 5,1%, а за торговый день снизилась на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало за неделю на 0,13%, а в пятницу подешевело на 0,77%, до 74 090 рублей за тонну. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Он также ожидает, что биржевая динамика вскоре отразится и на рознице.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, александр новак, санкт-петербургская биржа