https://1prime.ru/20251121/biotoplivo-864799484.html

Совет директоров "Татнефти" обсудит перспективы реализации биотоплива

Совет директоров "Татнефти" обсудит перспективы реализации биотоплива - 21.11.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Татнефти" обсудит перспективы реализации биотоплива

Совет директоров "Татнефти" 28 ноября обсудит перспективах реализации биотоплива до 2030 года, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T16:53+0300

2025-11-21T16:53+0300

2025-11-21T16:53+0300

энергетика

рф

татнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_1c6dad76523843f8dcbc90fa6e56f93e.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" 28 ноября обсудит перспективах реализации биотоплива до 2030 года, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. "Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента... о перспективах реализации биотоплива до 2030 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что заседание пройдет 28 ноября. Совет директоров также рассмотрит итоги исполнения бюджета по итогам января-октября и утверждение бюджета на декабрь, утверждение бюджета на следующий год, итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за первые три квартала текущего года, утверждение положения "Об инсайдерской информации" в новой редакции. "‎Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний РФ с головным офисом в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

https://1prime.ru/20251030/biotoplivo-864079975.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, татнефть