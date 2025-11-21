Совет директоров "Татнефти" обсудит перспективы реализации биотоплива

https://1prime.ru/20251121/biotoplivo-864799484.html
Совет директоров "Татнефти" 28 ноября обсудит перспективах реализации биотоплива до 2030 года, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" 28 ноября обсудит перспективах реализации биотоплива до 2030 года, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия информации. "Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента... о перспективах реализации биотоплива до 2030 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что заседание пройдет 28 ноября. Совет директоров также рассмотрит итоги исполнения бюджета по итогам января-октября и утверждение бюджета на декабрь, утверждение бюджета на следующий год, итоги финансово-хозяйственной деятельности группы за первые три квартала текущего года, утверждение положения "Об инсайдерской информации" в новой редакции. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний РФ с головным офисом в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
