Стоимость биткоина упала ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина упала ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля - 21.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля
Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 7%, опустившись в ходе торгов ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T09:25+0300
2025-11-21T09:36+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 7%, опустившись в ходе торгов ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.09 мск дешевел на 7,46% за сутки - до 85 909,98 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы котировки достигали минимума в 85 360 доллара, ниже 86 тысяч долларов показатель опустился впервые с 21 апреля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,45% - в среднем до 85 827,46 доллара. Динамика также приводится за сутки. "Сохраняется неопределенность относительно определения Федеральной резервной системы США своей денежно-кредитной политики в условиях информационного вакуума, и эта неопределенность больше, чем что-либо еще, снижает готовность инвесторов к риску, что наиболее выражено в более рискованных активах", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по внебиржевой торговли Wintermute Джейка Островскиса (Jake Ostrovskis).
09:25 21.11.2025 (обновлено: 09:36 21.11.2025)
 
Стоимость биткоина упала ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля

Биткоин впервые с апреля опустился в ходе торгов ниже 86 тысяч долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 7%, опустившись в ходе торгов ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.09 мск дешевел на 7,46% за сутки - до 85 909,98 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы котировки достигали минимума в 85 360 доллара, ниже 86 тысяч долларов показатель опустился впервые с 21 апреля.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,45% - в среднем до 85 827,46 доллара. Динамика также приводится за сутки.
"Сохраняется неопределенность относительно определения Федеральной резервной системы США своей денежно-кредитной политики в условиях информационного вакуума, и эта неопределенность больше, чем что-либо еще, снижает готовность инвесторов к риску, что наиболее выражено в более рискованных активах", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по внебиржевой торговли Wintermute Джейка Островскиса (Jake Ostrovskis).
 
