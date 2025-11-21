https://1prime.ru/20251121/bitkoin-864784430.html
Стоимость биткоина упала ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 7%, опустившись в ходе торгов ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.09 мск дешевел на 7,46% за сутки - до 85 909,98 доллара. Ранее в ходе торгов пятницы котировки достигали минимума в 85 360 доллара, ниже 86 тысяч долларов показатель опустился впервые с 21 апреля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,45% - в среднем до 85 827,46 доллара. Динамика также приводится за сутки. "Сохраняется неопределенность относительно определения Федеральной резервной системы США своей денежно-кредитной политики в условиях информационного вакуума, и эта неопределенность больше, чем что-либо еще, снижает готовность инвесторов к риску, что наиболее выражено в более рискованных активах", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по внебиржевой торговли Wintermute Джейка Островскиса (Jake Ostrovskis).
