Стоимость биткоина упала почти на десять процентов
2025-11-21T10:50+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает почти на 10%, опустившись в ходе торгов ниже 85 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 10.35 мск на 9,48% за сутки - до 83 309,57 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 9,58%, до 83 287,71 доллара. При этом минутами ранее котировки достигали минимума в 82 тысячи долларов, а ниже 85 тысяч долларов показатель опустился впервые с 20 апреля.
