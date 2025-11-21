Бразилия приветствует решение США отменить дополнительные пошлины

https://1prime.ru/20251121/brazilija-864779454.html
МЕХИКО, 21 ноя - ПРАЙМ. Бразилия приветствует решение США отменить дополнительную 40-процентную пошлину на ряд сельскохозяйственных продуктов, но продолжит добиваться их полной отмены, заявил МИД страны.
"Некоторые виды мяса, кофе и различные фрукты (такие, как манго, кокос, асаи и ананас) будут освобождены от пошлин... Бразилия продолжит переговоры с США с целью отмены дополнительных пошлин по оставшимся пунктам двусторонней торговой повестки", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Президент США Дональд Трамп на фоне растущей критики прессы и избирателей по поводу роста цен на продукты в Штатах заявил в пятницу, что ослабил пошлины в отношении некоторой сельскохозяйственной продукции из Бразилии. Бразилия в августе-октябре, то есть в период действия повышенных импортных пошлин, сократила экспорт кофе в США более чем на 50% в годовом выражении.
В правительстве Бразилии приветствовали решение властей США отменить дополнительный 40% тариф на ряд сельскохозяйственной продукции и отметили, что мера распространяется задним числом - с 13 ноября, когда министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра провёл переговоры с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне о путях продвижения тарифных договорённостей.
Дальнейший диалог с США для разрешения проблем в МИД планируют вести "в соответствии с 201-летней традицией прекрасных дипломатических отношений".
