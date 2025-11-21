https://1prime.ru/20251121/byudzhet-864794700.html
Глава ФНС рассказал о доходах бюджета от ненефтегазовых поступлений
2025-11-21T15:08+0300
2025-11-21T15:08+0300
2025-11-21T16:00+0300
экономика
финансы
даниил егоров
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864792088_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_1f252822defbc7c5c81b0c728244306b.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. "За долгое время мы в первый раз зафиксировали, с 2018 года смотрели, у нас в федеральном бюджете сейчас такое рацио (соотношение - ред.), что если в 2018 году пятьдесят на пятьдесят доходы делились, нефтегазовые и ненефтегазовые, то теперь семьдесят на тридцать. То есть, мы в принципе, при том, что, конечно, хотелось бы, чтобы нефтегазовые были больше, в этом есть и определенная адаптация экономики к тому, чтобы жить в условиях ограничения нефтегазовых доходов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Ранее в пятницу ФНС сообщила, что поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. При этом нефтегазовые доходы сократились на 2 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 3 триллиона рублей.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864792088_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_ce2ed276416ddbddb7169fe70df592ef.jpg
