Глава ФНС рассказал о доходах бюджета от ненефтегазовых поступлений

Глава ФНС рассказал о доходах бюджета от ненефтегазовых поступлений - 21.11.2025, ПРАЙМ

Глава ФНС рассказал о доходах бюджета от ненефтегазовых поступлений

Россия впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T15:08+0300

2025-11-21T15:08+0300

2025-11-21T16:00+0300

экономика

финансы

даниил егоров

фнс россии

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров. "За долгое время мы в первый раз зафиксировали, с 2018 года смотрели, у нас в федеральном бюджете сейчас такое рацио (соотношение - ред.), что если в 2018 году пятьдесят на пятьдесят доходы делились, нефтегазовые и ненефтегазовые, то теперь семьдесят на тридцать. То есть, мы в принципе, при том, что, конечно, хотелось бы, чтобы нефтегазовые были больше, в этом есть и определенная адаптация экономики к тому, чтобы жить в условиях ограничения нефтегазовых доходов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Ранее в пятницу ФНС сообщила, что поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. При этом нефтегазовые доходы сократились на 2 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 3 триллиона рублей.

2025

