https://1prime.ru/20251121/delo-864779890.html
В Иркутской области возбудили дело после схода вагонов и локомотива
В Иркутской области возбудили дело после схода вагонов и локомотива - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Иркутской области возбудили дело после схода вагонов и локомотива
Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T06:47+0300
2025-11-21T06:47+0300
2025-11-21T06:47+0300
россия
бизнес
экономика
иркутская область
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864779890.jpg?1763696875
ИРКУТСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях оставили ремонтировавшие их сотрудники, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга) на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. "Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
иркутская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, иркутская область, рф, ск рф
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Иркутская область, РФ, СК РФ
В Иркутской области возбудили дело после схода вагонов и локомотива
В Иркутской области возбудили дело после схода вагонов и локомотива на ВСЖД
ИРКУТСК, 21 ноя - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях оставили ремонтировавшие их сотрудники, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По данным следствия, в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга) на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. "Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.