Глава ФНС рассказал об отказе налогоплательщиков от схем дробления
Глава ФНС рассказал об отказе налогоплательщиков от схем дробления - 21.11.2025
Глава ФНС рассказал об отказе налогоплательщиков от схем дробления
2025-11-21T14:03+0300
2025-11-21T14:03+0300
2025-11-21T14:03+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. По результатам налоговой амнистии за полгода 25 тысяч налогоплательщиков отказались от схем дробления, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным. "По результатам налоговой амнистии за шесть месяцев этого года 25 тысяч налогоплательщиков отказались от схем дробления. Речь идет о более чем 11 тысячах групп налогоплательщиков", - говорится в материалах.
Глава ФНС рассказал об отказе налогоплательщиков от схем дробления
