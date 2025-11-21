Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.11.2025 Глава ФНС рассказал об отказе налогоплательщиков от схем дробления
Глава ФНС рассказал об отказе налогоплательщиков от схем дробления
экономика
финансы
даниил егоров
владимир путин
фнс россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/28/842322885_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1b2041b65b841f7f940fab8a6d1dfd3.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. По результатам налоговой амнистии за полгода 25 тысяч налогоплательщиков отказались от схем дробления, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным. "По результатам налоговой амнистии за шесть месяцев этого года 25 тысяч налогоплательщиков отказались от схем дробления. Речь идет о более чем 11 тысячах групп налогоплательщиков", - говорится в материалах.
финансы, даниил егоров, владимир путин, фнс россии, россия
Экономика, Финансы, Даниил Егоров, Владимир Путин, ФНС России, РОССИЯ
14:03 21.11.2025
 
ЭкономикаФинансыДаниил ЕгоровВладимир ПутинФНС РоссииРОССИЯ
 
 
