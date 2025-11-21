Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке

https://1prime.ru/20251121/dvadtsatka-864785850.html
2025-11-21T10:17+0300
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале. Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября. В четверг посольство России в Южной Африке сообщило о прибытии в страну заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, который возглавит российскую делегацию на саммите.
