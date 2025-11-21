https://1prime.ru/20251121/dvadtsatka-864785850.html

Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке

Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке - 21.11.2025, ПРАЙМ

Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке

Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T10:17+0300

2025-11-21T10:17+0300

2025-11-21T10:17+0300

экономика

мировая экономика

южная африка

рф

максим орешкин

атэс

https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_0:88:2755:1637_1920x0_80_0_0_72684f91a1eb81c8b8542321f2632de9.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале. Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября. В четверг посольство России в Южной Африке сообщило о прибытии в страну заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, который возглавит российскую делегацию на саммите.

южная африка

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, южная африка, рф, максим орешкин, атэс