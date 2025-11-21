Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/dvadtsatka-864785850.html
Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке
Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке - 21.11.2025, ПРАЙМ
Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке
Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T10:17+0300
2025-11-21T10:17+0300
экономика
мировая экономика
южная африка
рф
максим орешкин
атэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_0:88:2755:1637_1920x0_80_0_0_72684f91a1eb81c8b8542321f2632de9.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале. Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября. В четверг посольство России в Южной Африке сообщило о прибытии в страну заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, который возглавит российскую делегацию на саммите.
южная африка
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/22/830112209_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_4476bfd89a0b699b6cda6aac7ab0cdb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, южная африка, рф, максим орешкин, атэс
Экономика, Мировая экономика, Южная Африка, РФ, Максим Орешкин, АТЭС
10:17 21.11.2025
 
Представители G20 сформировали итоговый документ саммита в Южной Африке

Шерпы государств G20 сформировали итоговый документ будущего саммита в ЮАР

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип G20
Логотип G20 - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Логотип G20. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Представители государств-членов "Группы двадцати", участвовавшие в переговорах по итоговому документу будущего саммита форума в Южной Африке, смогли его сформировать, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Шерпы членов "Группы двадцати" завершили переговорную работу. Текст итогового документа саммита лидеров форума сформирован", - написал он в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что эти договоренности должны быть утверждены руководителями государств и интеграционных структур "Группы двадцати" на саммите в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
В четверг посольство России в Южной Африке сообщило о прибытии в страну заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, который возглавит российскую делегацию на саммите.
 
ЭкономикаМировая экономикаЮжная АфрикаРФМаксим ОрешкинАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала