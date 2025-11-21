https://1prime.ru/20251121/ekonomika-864788233.html

Сиолуанов оценил размер теневого сектора российской экономики

2025-11-21T11:45+0300

2025-11-21T11:45+0300

2025-11-21T11:50+0300

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Теневой сектор российской экономики небольшой по сравнению с другими странами - порядка 10% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Одна из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе, - это вопрос сокращения теневой экономики, теневого сектора Российской Федерации. Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

