Сиолуанов оценил размер теневого сектора российской экономики
Сиолуанов оценил размер теневого сектора российской экономики
2025-11-21T11:45+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
минфин рф
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Теневой сектор российской экономики небольшой по сравнению с другими странами - порядка 10% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Одна из важнейших задач, которую предстоит решать налоговой службе, - это вопрос сокращения теневой экономики, теневого сектора Российской Федерации. Он у нас небольшой по сравнению с другими странами, порядка 10% ВВП", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
россия, финансы, рф, антон силуанов, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин РФ
