https://1prime.ru/20251121/ekspert-864777076.html
Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию
Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию - 21.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию
Киев, не получив ожидаемой поддержки от западных партнеров и осознав ограниченную эффективность санкций против России, стремится заручиться содействием Турции в | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T03:46+0300
2025-11-21T03:46+0300
2025-11-21T03:46+0300
экономика
мировая экономика
россия
киев
турция
украина
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864777076.jpg?1763685994
АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Киев, не получив ожидаемой поддержки от западных партнеров и осознав ограниченную эффективность санкций против России, стремится заручиться содействием Турции в вопросе урегулирования конфликта, заявил профессор исторического факультета Университета Мармара Ильяс Кемальоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским. По их итогам турецкий лидер призвал возобновить стамбульский переговорный процесс и подчеркнул важность взаимодействия как с Россией, так и с США для продвижения к мирному урегулированию.
"Еще одна причина визита Зеленского в Турцию заключается в неблагоприятной для Киева обстановке на фронте и отказе западных стран предоставлять необходимые технологии. Россия не намерена отступать от выдвинутых условий - демилитаризации Украины и признания как Киевом, так и Западом российской юрисдикции над "присоединенными" территориями. Таким образом, не получив желаемой поддержки и осознав неэффективность санкций, Киев как никогда заинтересован в установлении мира и нуждается в поддержке Турции", - заявил Кемальоглу в статье для государственного агентства Anadolu.
По словам эксперта, положение Зеленского осложнил и коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников в энергетическом и оборонном секторах, что ударило по его позициям как внутри страны, так и за ее пределами.
"Следовательно, визит Зеленского можно интерпретировать как попытку восстановить свою репутацию - как на внутренней, так и на международной арене", - заключил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
киев
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, киев, турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, набу, рада, энергоатом
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Киев, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, НАБУ, Рада, Энергоатом
Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию
Кемальоглу: Киев, осознав неэффективность санкций, хочет заручиться поддержкой Турции
АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Киев, не получив ожидаемой поддержки от западных партнеров и осознав ограниченную эффективность санкций против России, стремится заручиться содействием Турции в вопросе урегулирования конфликта, заявил профессор исторического факультета Университета Мармара Ильяс Кемальоглу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским. По их итогам турецкий лидер призвал возобновить стамбульский переговорный процесс и подчеркнул важность взаимодействия как с Россией, так и с США для продвижения к мирному урегулированию.
"Еще одна причина визита Зеленского в Турцию заключается в неблагоприятной для Киева обстановке на фронте и отказе западных стран предоставлять необходимые технологии. Россия не намерена отступать от выдвинутых условий - демилитаризации Украины и признания как Киевом, так и Западом российской юрисдикции над "присоединенными" территориями. Таким образом, не получив желаемой поддержки и осознав неэффективность санкций, Киев как никогда заинтересован в установлении мира и нуждается в поддержке Турции", - заявил Кемальоглу в статье для государственного агентства Anadolu.
По словам эксперта, положение Зеленского осложнил и коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников в энергетическом и оборонном секторах, что ударило по его позициям как внутри страны, так и за ее пределами.
"Следовательно, визит Зеленского можно интерпретировать как попытку восстановить свою репутацию - как на внутренней, так и на международной арене", - заключил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.