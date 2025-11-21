https://1prime.ru/20251121/ekspert-864777076.html

Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию

Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию - 21.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему Зеленский приехал в Турцию

Киев, не получив ожидаемой поддержки от западных партнеров и осознав ограниченную эффективность санкций против России, стремится заручиться содействием Турции в | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T03:46+0300

2025-11-21T03:46+0300

2025-11-21T03:46+0300

экономика

мировая экономика

россия

киев

турция

украина

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

набу

рада

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864777076.jpg?1763685994

АНКАРА, 21 ноя – ПРАЙМ. Киев, не получив ожидаемой поддержки от западных партнеров и осознав ограниченную эффективность санкций против России, стремится заручиться содействием Турции в вопросе урегулирования конфликта, заявил профессор исторического факультета Университета Мармара Ильяс Кемальоглу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским. По их итогам турецкий лидер призвал возобновить стамбульский переговорный процесс и подчеркнул важность взаимодействия как с Россией, так и с США для продвижения к мирному урегулированию. "Еще одна причина визита Зеленского в Турцию заключается в неблагоприятной для Киева обстановке на фронте и отказе западных стран предоставлять необходимые технологии. Россия не намерена отступать от выдвинутых условий - демилитаризации Украины и признания как Киевом, так и Западом российской юрисдикции над "присоединенными" территориями. Таким образом, не получив желаемой поддержки и осознав неэффективность санкций, Киев как никогда заинтересован в установлении мира и нуждается в поддержке Турции", - заявил Кемальоглу в статье для государственного агентства Anadolu. По словам эксперта, положение Зеленского осложнил и коррупционный скандал с участием высокопоставленных украинских чиновников в энергетическом и оборонном секторах, что ударило по его позициям как внутри страны, так и за ее пределами. "Следовательно, визит Зеленского можно интерпретировать как попытку восстановить свою репутацию - как на внутренней, так и на международной арене", - заключил он. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

киев

турция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, киев, турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, набу, рада, энергоатом