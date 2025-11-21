https://1prime.ru/20251121/elektromobil-864806109.html

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом выросли в январе-октябре на четверть, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 10 месяцев 2025 года было перепродано чуть более 12 тысяч легковых электромобилей с пробегом. Это примерно соответствует полному годовому объему 2024 года (12,3 тысяч штук). Динамика по отношению к январю-октябрю прошлого года +25%", - говорится в сообщении. Уточняется, что объем вторичного рынка электрокаров превышал первичный рынок до весны 2023 года. Потом продажи новых резко пошли в гору. Но этот тренд продлится недолго. В текущем году вторичный рынок электрокаров по объему вновь превышает продажи новых автомобилей. Лидер вторичного рынка электрокаров - Nissan, на который приходится более трети рынка (4254 штук), второе место занимает Zeekr с долей более 15% (1815 штук), третья позиция останется за Tesla - 12% рынка (1448 штук). "В десятку лидеров вторичного рынка электрокаров также входят Volkswagen (5,1%), "Москвич" (4,6%), "Эволют" (3,3%), Hongqi (2,4%), Audi (2,2%), Porsche (2%) и BMW (1,7%)", - добавил Целиков.

бизнес, nissan, tesla, volkswagen, bmw x5