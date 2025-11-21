https://1prime.ru/20251121/energetika-864778875.html

Энергетики вложили 30 млн рублей в модернизацию подстанции в Приамурье

Энергетики вложили 30 млн рублей в модернизацию подстанции в Приамурье - 21.11.2025, ПРАЙМ

Энергетики вложили 30 млн рублей в модернизацию подстанции в Приамурье

Энергетики вложили 30 миллионов рублей в модернизацию подстанции, которая снабжает электричеством инфраструктуру Транссибирской магистрали и сельхозпредприятия... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T05:32+0300

2025-11-21T05:32+0300

2025-11-21T05:32+0300

энергетика

россия

амурская область

россети

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864778875.jpg?1763692342

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Энергетики вложили 30 миллионов рублей в модернизацию подстанции, которая снабжает электричеством инфраструктуру Транссибирской магистрали и сельхозпредприятия в Амурской области, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети" – Магистральные электрические сети Востока. "Специалисты филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока обновили систему оперативного тока на подстанции 220 кВ "Хвойная" в Амурской области. В результате обеспечена высокая надежность работы энергообъекта, который участвует в электроснабжении юго-восточных территорий региона, включая сельскохозяйственные предприятия и инфраструктуру Транссибирской магистрали. Стоимость проекта составила свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На питающем центре установили новое оборудование российского производства: малообслуживаемую аккумуляторную батарею и современные зарядно-выпрямительные устройства, отличающиеся высокими эксплуатационными свойствами и длительным сроком службы. Работы велись на действующей подстанции без ограничений потребителей, отметили в компании.

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, амурская область, россети