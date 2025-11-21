Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетики вложили 30 млн рублей в модернизацию подстанции в Приамурье - 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T05:32+0300
2025-11-21T05:32+0300
энергетика
россия
амурская область
россети
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Энергетики вложили 30 миллионов рублей в модернизацию подстанции, которая снабжает электричеством инфраструктуру Транссибирской магистрали и сельхозпредприятия в Амурской области, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети" – Магистральные электрические сети Востока. "Специалисты филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока обновили систему оперативного тока на подстанции 220 кВ "Хвойная" в Амурской области. В результате обеспечена высокая надежность работы энергообъекта, который участвует в электроснабжении юго-восточных территорий региона, включая сельскохозяйственные предприятия и инфраструктуру Транссибирской магистрали. Стоимость проекта составила свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении. На питающем центре установили новое оборудование российского производства: малообслуживаемую аккумуляторную батарею и современные зарядно-выпрямительные устройства, отличающиеся высокими эксплуатационными свойствами и длительным сроком службы. Работы велись на действующей подстанции без ограничений потребителей, отметили в компании.
05:32 21.11.2025
 
