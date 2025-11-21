https://1prime.ru/20251121/energetika-864778875.html
Энергетики вложили 30 млн рублей в модернизацию подстанции в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя – ПРАЙМ. Энергетики вложили 30 миллионов рублей в модернизацию подстанции, которая снабжает электричеством инфраструктуру Транссибирской магистрали и сельхозпредприятия в Амурской области, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети" – Магистральные электрические сети Востока.
"Специалисты филиала ПАО "Россети" – МЭС Востока обновили систему оперативного тока на подстанции 220 кВ "Хвойная" в Амурской области. В результате обеспечена высокая надежность работы энергообъекта, который участвует в электроснабжении юго-восточных территорий региона, включая сельскохозяйственные предприятия и инфраструктуру Транссибирской магистрали. Стоимость проекта составила свыше 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На питающем центре установили новое оборудование российского производства: малообслуживаемую аккумуляторную батарею и современные зарядно-выпрямительные устройства, отличающиеся высокими эксплуатационными свойствами и длительным сроком службы. Работы велись на действующей подстанции без ограничений потребителей, отметили в компании.
