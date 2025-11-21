Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС четвертый день подряд увеличивают темпы нетто-отбора из ПХГ - 21.11.2025
Страны ЕС четвертый день подряд увеличивают темпы нетто-отбора из ПХГ
2025-11-21T16:15+0300
2025-11-21T16:15+0300
энергетика
газ
европа
ес
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Страны Евросоюза четвёртый день увеличивают темпы нетто-отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), а во вторник и в среду – это последние данные – перешагнули средний показатель для второй половины ноября последних пяти лет, подсчитало РИА Новости. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), темпы нетто-отбора – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – в 18 странах ЕС, где есть собственная инфраструктура хранения, растет пятый день подряд. По состоянию на газовые сутки 19 ноября (последние данные) европейские хранилища заполнены на 80,7%, за сутки нетто-отбор составил 0,47 п.п после 0,45 п.п в предшествовавший день. Еще 15 ноября последний показатель составлял лишь 0,06 п.п., после чего вырос до 0,09 п.п. и 0,27 п.п. При этом в первые две недели ноября средние темпы суточного отбора также составили всего 0,06 п.п. По подсчетам РИА Новости, в 2020–2024 годах средние темпы отбора из европейских хранилищ во второй половине ноября составила 0,3 п.п. Таким образом, во вторник и среду нетто-отбор перешагнул средний показатель для второй половины ноября последних пяти лет. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 89,5 миллиарда кубометров. Это примерно на 10,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. "Газпром" в начале октября предупреждал, что проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей, указывали в компании.
газ, европа, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ЕС
16:15 21.11.2025
 
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Страны Евросоюза четвёртый день увеличивают темпы нетто-отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), а во вторник и в среду – это последние данные – перешагнули средний показатель для второй половины ноября последних пяти лет, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), темпы нетто-отбора – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – в 18 странах ЕС, где есть собственная инфраструктура хранения, растет пятый день подряд.
По состоянию на газовые сутки 19 ноября (последние данные) европейские хранилища заполнены на 80,7%, за сутки нетто-отбор составил 0,47 п.п после 0,45 п.п в предшествовавший день. Еще 15 ноября последний показатель составлял лишь 0,06 п.п., после чего вырос до 0,09 п.п. и 0,27 п.п.
При этом в первые две недели ноября средние темпы суточного отбора также составили всего 0,06 п.п.
По подсчетам РИА Новости, в 2020–2024 годах средние темпы отбора из европейских хранилищ во второй половине ноября составила 0,3 п.п. Таким образом, во вторник и среду нетто-отбор перешагнул средний показатель для второй половины ноября последних пяти лет.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 89,5 миллиарда кубометров. Это примерно на 10,2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.
"Газпром" в начале октября предупреждал, что проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей, указывали в компании.
