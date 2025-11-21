https://1prime.ru/20251121/evropa-864776756.html

"Что-то вроде Перл-Харбора". В Британии раскрыли схему нападения на Россию

"Что-то вроде Перл-Харбора". В Британии раскрыли схему нападения на Россию

МОСКВА, 21 ноя —ПРАЙМ. Вероятно, Европа не планирует начинать войну с Россией, но подразделения армий Евросоюза могут спровоцировать ситуацию, которая втянет Вашингтон в противостояние с Москвой, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Нужно проявлять должную осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация, например, они собьют российский самолет в странах Балтии или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде, что в итоге может втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Но не предполагается, что европейцы сами начнут атаку, начать войну, потому что они не могут этого сделать", — отметил он.Также экс-дипломат подчеркнул, что в настоящее время страны Европы не располагают необходимыми средствами, людскими ресурсами и вооружениями для ведения войны с Россией.Россия в последние годы наблюдает за повышенной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс осуществляет различные инициативы, называя их мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием военных сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, одновременно подчеркивая необходимость для Запада прекратить милитаризацию региона.

