"Что-то вроде Перл-Харбора". В Британии раскрыли схему нападения на Россию
Вероятно, Европа не планирует начинать войну с Россией, но подразделения армий Евросоюза могут спровоцировать ситуацию, которая втянет Вашингтон в...
03:30 21.11.2025 (обновлено: 03:31 21.11.2025)
 
"Что-то вроде Перл-Харбора". В Британии раскрыли схему нападения на Россию

Крук: Европа может устроить провокацию, чтобы втянуть США в конфликт с Россией

МОСКВА, 21 ноя —ПРАЙМ. Вероятно, Европа не планирует начинать войну с Россией, но подразделения армий Евросоюза могут спровоцировать ситуацию, которая втянет Вашингтон в противостояние с Москвой, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Нужно проявлять должную осмотрительность в отношении того, что происходит в Европе, ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация, например, они собьют российский самолет в странах Балтии или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде, что в итоге может втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией. Но не предполагается, что европейцы сами начнут атаку, начать войну, потому что они не могут этого сделать", — отметил он.
Также экс-дипломат подчеркнул, что в настоящее время страны Европы не располагают необходимыми средствами, людскими ресурсами и вооружениями для ведения войны с Россией.
Россия в последние годы наблюдает за повышенной активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс осуществляет различные инициативы, называя их мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность наращиванием военных сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, одновременно подчеркивая необходимость для Запада прекратить милитаризацию региона.
