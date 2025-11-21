https://1prime.ru/20251121/fns-864783798.html

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - 21.11.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметил, что Федеральная налоговая служба выросла в... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T09:19+0300

2025-11-21T09:19+0300

2025-11-21T09:19+0300

экономика

владимир путин

фнс россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83396/12/833961235_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_cb1c953318cfce6dce5c4af075adaa19.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, поздравляя работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметил, что Федеральная налоговая служба выросла в мощную и эффективную структуру, а налоговики задают стандарты предоставления госуслуг. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру. Важно, что вы активно внедряете собственные инновационные технологии, уникальные цифровые решения, передовые отечественные и мировые практики. Задаете высокие стандарты предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу", - говорится в поздравлении. Путин подчеркнул, что от четкой, слаженной работы сотрудников налоговых органов во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей и в целом укрепление социально-экономического потенциала России. Президент выразил уверенность в том, что работники налоговых органов и впредь будут честно трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо России и ее народа. "Желаю вам новых профессиональных достижений и всего самого доброго", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, фнс россии, россия