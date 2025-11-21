Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о задаче ФНС
Силуанов рассказал о задаче ФНС
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. &quot;Принят большой пакет изменений в налогах... Поэтому задача налоговой службы - сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков&quot;, - сказал Силуанов интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;.
рф, антон силуанов, фнс россии, россия
Экономика, РФ, Антон Силуанов, ФНС России, РОССИЯ
12:07 21.11.2025
 
Силуанов рассказал о задаче ФНС

Силуанов назвал задачей ФНС сделать изменения в налоговой системе удобными

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Принят большой пакет изменений в налогах... Поэтому задача налоговой службы - сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков", - сказал Силуанов интервью телеканалу "Россия 24".

 
