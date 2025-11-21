https://1prime.ru/20251121/fns-864789157.html
Силуанов рассказал о задаче ФНС
Силуанов рассказал о задаче ФНС
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Принят большой пакет изменений в налогах... Поэтому задача налоговой службы - сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков", - сказал Силуанов интервью телеканалу "Россия 24".
