Силуанов рассказал о задаче ФНС

Силуанов рассказал о задаче ФНС - 21.11.2025

Силуанов рассказал о задаче ФНС

Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон... | 21.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Принят большой пакет изменений в налогах... Поэтому задача налоговой службы - сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков", - сказал Силуанов интервью телеканалу "Россия 24".

