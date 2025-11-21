Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику - 21.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику - 21.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику
Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T12:27+0300
2025-11-21T12:27+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_b6a1c0b353f5e430ab225827a35ae678.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. &quot;Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба&quot;, - сказал он в интервью &quot;Россия 24&quot;.
рф
россия, финансы, рф, антон силуанов, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНС России
12:27 21.11.2025
 
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику

Силуанов: ФНС администрирует порядка 80% доходов бюджета, превышающих 40 трлн руб

Антон Силуанов
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба", - сказал он в интервью "Россия 24".

 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФАнтон СилуановФНС России
 
 
Заголовок открываемого материала