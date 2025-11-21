https://1prime.ru/20251121/fns-864789836.html

Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику

Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику - 21.11.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба", - сказал он в интервью "Россия 24".

