https://1prime.ru/20251121/fns-864789836.html
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику - 21.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику
Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T12:27+0300
2025-11-21T12:27+0300
2025-11-21T12:27+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон силуанов
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_b6a1c0b353f5e430ab225827a35ae678.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России администрирует порядка 80% доходов бюджета, которые в 2026 году превысят 40 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Задача пополнения бюджета, казны. Потому что в следующем году это более 40 триллионов рублей доходы федерального бюджета только. И около 80% этих доходов администрирует налоговая служба", - сказал он в интервью "Россия 24".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84084/16/840841611_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_ce2f4f971ace3df95dad6200e670707f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, антон силуанов, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, ФНС России
Силуанов рассказал о вкладе ФНС в экономику
Силуанов: ФНС администрирует порядка 80% доходов бюджета, превышающих 40 трлн руб