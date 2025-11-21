https://1prime.ru/20251121/fns-864791633.html
Егоров рассказал Путину о работе ФНС с начала года
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. ФНС РФ за 10 месяцев текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 5%, ненефтегазовые доходы выросли на 3 триллиона рублей, говорится в материалах к встрече руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в пятницу ФНС сообщила, что поступления налоговых доходов в бюджетную систему России за 10 месяцев 2025 года выросли на 8% - до 49 триллионов рублей. "Поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. При этом нефтегазовые доходы сократились на 2 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 3 триллиона рублей", - сказано в документе.
