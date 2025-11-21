https://1prime.ru/20251121/fns-864792863.html

Путин отметил облегчение механизма проверок бизнеса со стороны ФНС

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил сокращение продолжительности проверок в отношении бизнеса со стороны Федеральной налоговой службы и сокращение количества предоставляемых предпринимателями документов. В пятницу президент принял главу ФНС Даниила Егорова. На встрече руководитель ведомства рассказал, что ФНС путем последовательной работы вышла на то, что были сокращены истребования в отношении бизнеса практически на 40%. "Сократили продолжительность проверок, что тоже очень важно, и количество предоставляемых документов", - отметил президент в свою очередь.

