Путин отметил облегчение механизма проверок бизнеса со стороны ФНС
Путин отметил облегчение механизма проверок бизнеса со стороны ФНС
2025-11-21T14:04+0300
2025-11-21T14:35+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил сокращение продолжительности проверок в отношении бизнеса со стороны Федеральной налоговой службы и сокращение количества предоставляемых предпринимателями документов. В пятницу президент принял главу ФНС Даниила Егорова. На встрече руководитель ведомства рассказал, что ФНС путем последовательной работы вышла на то, что были сокращены истребования в отношении бизнеса практически на 40%. "Сократили продолжительность проверок, что тоже очень важно, и количество предоставляемых документов", - отметил президент в свою очередь.
россия, владимир путин, даниил егоров, фнс россии, бизнес, малый бизнес, малый и средний бизнес
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России, Бизнес, малый бизнес, малый и средний бизнес
14:04 21.11.2025 (обновлено: 14:35 21.11.2025)
 
Президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил сокращение продолжительности проверок в отношении бизнеса со стороны Федеральной налоговой службы и сокращение количества предоставляемых предпринимателями документов.
В пятницу президент принял главу ФНС Даниила Егорова. На встрече руководитель ведомства рассказал, что ФНС путем последовательной работы вышла на то, что были сокращены истребования в отношении бизнеса практически на 40%.
"Сократили продолжительность проверок, что тоже очень важно, и количество предоставляемых документов", - отметил президент в свою очередь.
 
Экономика РОССИЯ Владимир Путин Даниил Егоров ФНС России Бизнес малый бизнес малый и средний бизнес
 
 
