"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник - 21.11.2025
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник - 21.11.2025, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T17:09+0300
2025-11-21T17:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался от 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".
рынок, россия, газпром, банк россии
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Газпром, Банк России
17:09 21.11.2025
 
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 40 млрд руб

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался от 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".
