"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник

2025-11-21T17:09+0300

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-003Р-07 с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался от 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".

рынок, россия, газпром, банк россии