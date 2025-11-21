В ГД внесут проект о праве многодетных матерей на стоматологические услуги

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предусматривается право многодетных матерей направлять средства материнского капитала на получение стоматологических и ортодонтических услуг в государственных и муниципальных медорганизациях, работающих в системе ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "Проект федерального закона разработан с целью расширения направлений использования средств материнского капитала, в частности, для предоставления многодетным матерям стоматологических услуг в государственных и муниципальных медицинских организациях, финансируемых в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предполагается, что услуги будут предоставляться в учреждениях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, что обеспечит единые стандарты качества и доступность для семей. В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не предусматривает оплату стоматологических услуг средствами маткапитала, несмотря на их значимость для здоровья женщин. Принятие поправок, по мнению депутатов, обеспечит матерям дополнительные социальные гарантии и создаст правовые основания для разработки подзаконных актов. "Сегодня стоматологическая помощь - серьёзная статья расходов для семей, где воспитывается трое и более детей. Предоставление права оплачивать такие услуги за счет материнского капитала позволит снизить нагрузку на бюджет семьи и укрепить здоровье матерей, от которого напрямую зависит благополучие детей", - сказал Гусев РИА Новости.
Заголовок открываемого материала