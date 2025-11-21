https://1prime.ru/20251121/gd-864774588.html

В ГД внесут проект о праве многодетных матерей на стоматологические услуги

В ГД внесут проект о праве многодетных матерей на стоматологические услуги - 21.11.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о праве многодетных матерей на стоматологические услуги

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предусматривается право многодетных матерей направлять средства материнского... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T00:18+0300

2025-11-21T00:18+0300

2025-11-21T00:18+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864774588.jpg?1763673496

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предусматривается право многодетных матерей направлять средства материнского капитала на получение стоматологических и ортодонтических услуг в государственных и муниципальных медорганизациях, работающих в системе ОМС, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "Проект федерального закона разработан с целью расширения направлений использования средств материнского капитала, в частности, для предоставления многодетным матерям стоматологических услуг в государственных и муниципальных медицинских организациях, финансируемых в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предполагается, что услуги будут предоставляться в учреждениях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, что обеспечит единые стандарты качества и доступность для семей. В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не предусматривает оплату стоматологических услуг средствами маткапитала, несмотря на их значимость для здоровья женщин. Принятие поправок, по мнению депутатов, обеспечит матерям дополнительные социальные гарантии и создаст правовые основания для разработки подзаконных актов. "Сегодня стоматологическая помощь - серьёзная статья расходов для семей, где воспитывается трое и более детей. Предоставление права оплачивать такие услуги за счет материнского капитала позволит снизить нагрузку на бюджет семьи и укрепить здоровье матерей, от которого напрямую зависит благополучие детей", - сказал Гусев РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество