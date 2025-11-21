https://1prime.ru/20251121/glava-864777308.html

Глава Минфина США показал Fox News первый магнит из редкоземельных металлов

2025-11-21T03:58+0300

ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент показал зрителям телеканала Fox News первый магнит из редкоземельных металлов, произведенный в Соединенных Штатах за 25 лет. "Я, собственно, принёс это, чтобы показать вам и вашим зрителям сегодня. Это первый магнит из редкоземельных металлов, изготовленный в США за 25 лет. Он был произведён на заводе в Самтере, штат Южная Каролина", - сказал Бессент в интервью Fox News. Ранее в интервью Financial Times Бессент выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.

