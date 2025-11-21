Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума разрешила платный доступ к базам МВД с использованием СМЭВ - 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поправки были внесены правительством в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит кабмин. Также регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Поправки были внесены правительством в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета.
Устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит кабмин.
Также регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
 
