Госдума разрешила платный доступ к базам МВД с использованием СМЭВ

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Поправки были внесены правительством в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета.
Устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит кабмин.
Также регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
