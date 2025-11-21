https://1prime.ru/20251121/gosduma-864775237.html

Госдума разрешила платный доступ к базам МВД с использованием СМЭВ

Госдума разрешила платный доступ к базам МВД с использованием СМЭВ - 21.11.2025, ПРАЙМ

Госдума разрешила платный доступ к базам МВД с использованием СМЭВ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается платный доступ для организаций, в том числе для банков, к... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T01:00+0300

2025-11-21T01:00+0300

2025-11-21T01:00+0300

банки

финансы

россия

госдума

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864775237.jpg?1763676031

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, которым разрешается платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Поправки были внесены правительством в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Устанавливается, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация будет предоставляться за плату в случаях, порядке и размере, которые определит кабмин. Также регламентируется проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, госдума, мвд