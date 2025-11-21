Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили расширить возрастной порог для льготной ипотеки - 21.11.2025
В Госдуме предложили расширить возрастной порог для льготной ипотеки
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением расширить возрастной порог для участия в
2025-11-21T04:22+0300
2025-11-21T04:22+0300
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение главе Минобрнауки Валерию Фалькову с предложением расширить возрастной порог для участия в программе льготной ипотеки до 50 лет для научно-педагогических работников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Считаем необходимым и целесообразным инициировать разработку поправок в действующее законодательство или отдельной федеральной программы, предусматривающей расширение возрастного ценза для получения льготной ипотеки научно-педагогическими работниками вузов и учеными с 35-40 лет до 50 лет", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие такое инициативы нужно, чтобы поддержать тех, кто находится на пике профессиональной активности, но сталкивается с жилищными трудностями. "Для запуска программы предлагаем использовать успешный опыт работы компании ДОМ.РФ и установить по этой программе льготную ставку 6,6% годовых. На первоначальный взнос по ипотеке необходимо выделять средства из федерального бюджета. Главными условиями участия в программе должно стать наличие ученой степени, стажа от пяти лет в вузе или научной организации, отсутствие жилья или необходимость его улучшения. Предлагаемая мера направлена на сохранение кадров, привлечение молодежи в науку и образование", - сказал лидер партии. Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что в настоящее время в России около 340 тысяч научных работников и более одного миллиона учителей. Их труд, по словам депутата, - основа технологического суверенитета и будущего России, но значительная часть из них - опытные специалисты старше 35-40 лет - сталкивается с непреодолимыми барьерами при попытке улучшить жилищные условия. "Считаем, что необходимо инвестировать в интеллектуальный потенциал страны, чтобы сохранить лучших ученых и в то же время показать молодежи, что карьера в науке - это путь с перспективой. Убеждена, что государство должно поддерживать своих специалистов на всех жизненных этапах", - сказала она.
04:22 21.11.2025
 
В Госдуме предложили расширить возрастной порог для льготной ипотеки

Депутаты СР предложили расширить возрастной порог для льготной ипотеки для ученых

