Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. За октябрь потребительские цены поднялись на 0,7% после снижения на 0,1% в сентябре. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после роста на 2,9% месяцем ранее. Показатель соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В октябре базовые потребительские цены выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в сентябре.

