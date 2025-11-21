Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3% - 21.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251121/indeks-864780336.html
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3% - 21.11.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%
Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T07:42+0300
2025-11-21T07:42+0300
экономика
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864780336.jpg?1763700130
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. За октябрь потребительские цены поднялись на 0,7% после снижения на 0,1% в сентябре. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после роста на 2,9% месяцем ранее. Показатель соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В октябре базовые потребительские цены выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в сентябре.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
07:42 21.11.2025
 
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%

Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
За октябрь потребительские цены поднялись на 0,7% после снижения на 0,1% в сентябре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после роста на 2,9% месяцем ранее. Показатель соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В октябре базовые потребительские цены выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в сентябре.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала