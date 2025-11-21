https://1prime.ru/20251121/indeks-864780336.html
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3% - 21.11.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%
Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении... | 21.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-21T07:42+0300
2025-11-21T07:42+0300
2025-11-21T07:42+0300
экономика
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864780336.jpg?1763700130
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
За октябрь потребительские цены поднялись на 0,7% после снижения на 0,1% в сентябре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после роста на 2,9% месяцем ранее. Показатель соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В октябре базовые потребительские цены выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в сентябре.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Индекс потребительских цен в Японии в октябре вырос на 3%
Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3%
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам октября вырос на 3% в годовом выражении после увеличения на 2,9% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
За октябрь потребительские цены поднялись на 0,7% после снижения на 0,1% в сентябре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3% после роста на 2,9% месяцем ранее. Показатель соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В октябре базовые потребительские цены выросли на 0,6% после снижения на 0,2% в сентябре.