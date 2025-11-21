https://1prime.ru/20251121/indeksaktsiya-864802795.html

В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов

В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов - 21.11.2025, ПРАЙМ

В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов

Ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года, как ожидается, будут проиндексированы на 15%, при этом... | 21.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-21T17:53+0300

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года, как ожидается, будут проиндексированы на 15%, при этом второй индексации в середине следующего года не будет, сообщил журналистам гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин. "На днях ФАС направил проект приказа об индексации регулируемых портовых сборов в Минюст. Не всех портовых, а только регулируемых ФАС. И как только Минюст одобрит этот документ, то ставки будут повышены с 1 января 2026 года на 15%", - сказал Пылин. По словам Пылина, индексация будет проводиться в следующем году только один раз. Говоря о возможном расширении перечня морских портов для взимания таких сборов, он отметил, что таких обсуждений не ведется.

