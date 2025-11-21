Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов
В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года, как ожидается, будут проиндексированы на 15%, при этом второй индексации в середине следующего года не будет, сообщил журналистам гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин. "На днях ФАС направил проект приказа об индексации регулируемых портовых сборов в Минюст. Не всех портовых, а только регулируемых ФАС. И как только Минюст одобрит этот документ, то ставки будут повышены с 1 января 2026 года на 15%", - сказал Пылин. По словам Пылина, индексация будет проводиться в следующем году только один раз. Говоря о возможном расширении перечня морских портов для взимания таких сборов, он отметил, что таких обсуждений не ведется.
17:53 21.11.2025
 
В "Росморпорте" рассказали об индексации портовых сборов с судов

Пылин: в 2026 году портовые сборы с гражданских судов планируют проиндексировать один раз

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Ставки регулируемых сборов с гражданских судов на заход и работу в портах в России с 1 января 2026 года, как ожидается, будут проиндексированы на 15%, при этом второй индексации в середине следующего года не будет, сообщил журналистам гендиректор "Росморпорта" Сергей Пылин.
"На днях ФАС направил проект приказа об индексации регулируемых портовых сборов в Минюст. Не всех портовых, а только регулируемых ФАС. И как только Минюст одобрит этот документ, то ставки будут повышены с 1 января 2026 года на 15%", - сказал Пылин.
По словам Пылина, индексация будет проводиться в следующем году только один раз.
Говоря о возможном расширении перечня морских портов для взимания таких сборов, он отметил, что таких обсуждений не ведется.
"Росморпорт" подал иск о незаконном сбросе стоков в Авачинскую губу
26 августа, 03:08
 
БизнесРОССИЯРосморпорт
 
 
