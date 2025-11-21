https://1prime.ru/20251121/infljatsija-864779771.html

Инфляция в России снизится до 6,4-6,7% к концу года, считают аналитики

2025-11-21T06:29+0300

экономика

финансы

банки

рф

банк россия

банк россии

сбербанк

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 6,4-6,7% к концу года, ее динамика создает пространство для решительного снижения ключевой ставки Банка России до 15,5-16% к концу этого года, заявили РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении против 7,37% на 10 ноября. "Годовые темпы инфляции в базовом прогнозе снизятся с 7,7% год к году в октябре до 6,4-6,7% по итогам года", - говорится в материалах. Ранее по прогнозам Сбербанка инфляция к концу года должна была быть на уровне 6,8%. "Поступившие данные с момента прошлого заседания совета директоров Банка России создают пространство для более решительного снижения ставки до 15,5-16% к концу 2025 года и 12% к концу 2026", - отмечают аналитики. По данным Росстата, недельная инфляция в России за период с 11 по 17 ноября составила 0,11% против 0,09% с 6 по 10 ноября. По мнению аналитиков "Сбера", ускорение произошло за счет возвращения к полной рабочей неделе. Однако согласно их прогнозам, в следующие недели недельная инфляция вырастет до 0,15-0,2% за счет сезонности и подготовки компаний к ожидаемому повышению НДС. Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря.

